ПНИПУ стал единственным пермским вузом, попавшим в рейтинг Forbes

Журнал Forbes представил новый рейтинг лучших вузов России. В список попал только один вуз Прикамья — Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ). Он занял 56 место из ста. Возглавил рейтинг Московский национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», последнее место занял Воронежский государственный университет.

Как сообщается на сайте Forbes, за основу были взяты данные мониторинга эффективности деятельности более 1 тыс. учреждений высшего образования, подготовленного Министерством образования. Методика учитывает не только качество образования, но и статистические данные о трудоустройстве выпускников, их востребованности в регионах, количестве предпринимателей среди них. Также Forbes изучил биографии более 1600 представителей российской элиты — участников списка Forbes и их детей, руководителей частных и государственных компаний, чиновников и депутатов. Таким образом, вузы проанализированы по десяти метрикам, сгруппированным в три составляющие: качество образования (максимум 50 баллов), качество выпускников (максимум 30 баллов) и фактор Forbes, учитывающий «элитность» учебного заведения и долю предпринимателей в общем числе выпускников (максимум 20 баллов).

В рейтинг не вошли вузы, находящиеся в ведении силовых ведомств, поскольку они не отчитываются перед Министерством образования, и мониторинга их деятельности нет.