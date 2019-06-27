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«Газпром нефть» ввела топливный терминал в Ленобласти

В поселке Гладкое Тосненского района Ленобласти введен топливный терминал компании «Газпром нефть». Мощность терминала составляет до 1 млн тонн нефтепродуктов. Резервуары «Гладкого» рассчитаны на хранение до 40 тыс. кубометров продукции.

Как сообщили в пресс-службе региона, объект отвечает всем современным требованиям экологической безопасности. Наличие собственной лаборатории позволяет осуществлять комплексный контроль качества нефтепродуктов.

Терминал будет задействован в логистической цепочке поставок топлива на АЗС компании и клиентам на Северо-Западе.

Предполагается, что к 2025 году все целевые терминалы компании «Газпром нефть» будут модернизированы с использованием технологий, применяемых при создании «Гладкого».

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