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Дзержинский «Аэрозолекс» получит налоговые льготы на 40 млн рублей

Законодательно собрание Нижегородской области признало приоритетным инвестпроект ООО «Аэрозолекс» (Дзержинск) по созданию производства диметилового эфира. Как сообщает пресс-служба регионального парламента, предприятию предоставят 33,2 млн руб. льгот по налогу на имущество и 6,7 млн. руб. льгот по налогу на прибыль.

Эффект для региональной казны составит 47,5 млн. руб. без учета НДФЛ. После окончания льготного срока и выхода проекта на полную мощность в бюджет ежегодно будет поступать более 49,325 млн. руб. налогов без учета НДФЛ.

Напомним, на момент запуска производства летом 2018 года «Аэрозолекс» вложил более 650 млн руб. в проект. Общий объем инвестиций, по информации правительства региона, превысит 811 млн руб. Объем производства составит 10 тыс. т эфира в год, выход на полную мощность ожидается к 2023 году. По информации областного правительства, это первое в России и СНГ производство диметилового эфира высокой чистоты.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Аэрозолекс» было зарегистрировано в 2016 году в Дзержинске с минимальным уставным капиталом в 10 тыс. руб. Основным видом деятельности является производство простых эфиров и прочих органических соединений. Гендиректор – Иван Кисурин. Компанией в равных частях владеют Валерий Андосов, Михаил Баранов, Сергей Луговской и Александр Плигин.

Анастасия Еремина


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