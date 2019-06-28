Расходы Удмуртии на научные исследования в 2018 году выросли на треть

В 2018 году в Удмуртии на научные исследования и разработки израсходовали 3,1 млрд руб., что на треть превышает значения 2017 года. Об этом сообщает Удмуртстат.

Основным направлением научной деятельности в республике являлись технические науки на которые было потрачено 9 руб. из каждых десяти. Доля средств федерального бюджета в сумме затрат составила 31%, как и в 2017 году. Наибольший объем исследований социально-экономической направленности осуществлялся в интересах экономики. На эти цели направлено 61% от всех внутренних затрат.

На конец 2018 года научную деятельность в Удмуртии осуществляли 1,85 тыс. человек, из которых 79% — с высшим профессиональным образованием. Исследователи составили 65% в общей численности. Ученые степени имели 249 исследователей, из них 188 кандидатов наук и 61 докторов наук. Удельный вес женщин среди исследователей составил 38%.