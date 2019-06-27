Территорию КВЗ в Адмиралтейской слободе Казани переведут в зону обслуживания населения

Земли Казанского вертолетного завода в Адмиралтейской слободе Кировского района Казани переведут в зону обслуживания населения. Об этом сообщается в сборнике документов мэрии.

Всего переведут восемь участков площадью 12 га. Ранее на территориях располагались промышленные объекты КВЗ с «незначительным отрицательным воздействием на среду». Несколько участков имели ограничения на использование из-за охранного статуса как памятников истории, однако по новому проекту, который уже одобрила Казгордума, ограничения будут сняты.

Напомним, весной этого года в интернете прошли общественные слушания по планировке Адмиралтейской слободы. Власти города планируют сохранить и восстановить культурно-исторические объекты микрорайона, в том числе Зилантов монастырь, памятник павшим воинам на Казанке, депо-1, Петрушкин разъезд и территорию судостроительных верфей Петра I. На площадях, которые освободит вертолетный завод, построят жилые комплексы с социальной инфраструктурой.

“Ъ-Казань”