Краснодарский край опустился с 43 до 29 строки по уровню криминогенности

Институт региональных проблем (ИРП) проверил сочетание социально-экономических факторов, влияющих на криминогенность в регионах и на основе этих данных опубликовал рейтинг. По словам его составителей, все регионы из «красной» и «зеленой» зон, которые получили свои места на основе прошлой проверки, сохранили свои позиции, при этом специалисты отмечают постепенное ухудшение социально-экономических факторов, учитываемых в рейтинге. Топ-10 регионов, ухудшивших свои позиции в рейтинге, возглавил Краснодарский край. По сравнению с первым рейтингом регион потерял 14 позиций, опустившись с 43 до 29 строки. Такой результат обусловлен снижением доходов, долгами по зарплате и налогам, и ростом криминальных факторов среди насильственных преступлений, страхового мошенничества и взяточничества.

Рейтинг составлен на основе статистических данных за март 2019 года, включая уровень безработицы, заработной платы, долги по кредитам и статистику по самым распространенным преступлениям в регионах. Отдельным критерием оценки криминогенности в рейтинге вынесено страховое мошенничество, как один из наиболее масштабных и динамичных видов экономических преступлений.

Далее рейтинг формируется на основе нескольких групп статистических данных, регулярно публикуемых органами власти. Уровень зарплат, безработицы, потребительских цен публикует Росстат, динамику количества ИП и долги по налогам ФНС, статистику по разным видам преступлений - Генпрокуратура, статистику ДТП - МВД, расходы региональных бюджетов и внебюджетных фондов - Федеральное казначейство. Задача рейтинга - на основе накопленных данных прогнозировать развитие криминогенной обстановки в регионе и устанавливать ее взаимосвязь с показателями уровня жизни людей.

Елена Рыжкова