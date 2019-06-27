В Германии арестовали подозреваемого в причастности к парижским терактам 2015 года

Прокуратура Дрездена сегодня, 27 июня, сообщила об аресте подозреваемого в причастности к терактам в Париже в ноябре 2015 года, в том числе в концертном зале «Батаклан». 39-летний гражданин Боснии и Герцеговины был арестован спецподразделением Федерального ведомства уголовной полиции в ночь на 20 июня. Ранее бельгийские власти выпустили ордер на его арест по подозрению в причастности к этим терактам, теперь немецкая прокуратура собирается начать процесс его экстрадиции в Бельгию.

В заявлении прокуратуры не указано имя арестованного, но немецкие СМИ называют его Адисом А., по их данным, задержан он был в районе города Мерзебург (земля Саксония-Анхальт). Он попал в поле зрение немецких властей в связи с другим делом, связанным с незаконным владением и оборотом боевого оружия.

В ночь на 14 ноября 2015 года террористы совершили серию атак на улицах Парижа, в барах и ресторанах, в концертном зале «Батаклан» и возле стадиона «Стад де Франс», в результате которых погибли 130 человек. В январе в Брюсселе был задержан другой подозреваемый в причастности к этим терактам.

Главный организатор теракта Салах Абдеслам все еще ожидает суда за теракт в Париже, однако в марте 2018 года он получил в Бельгии срок за нападение на полицейских.

Подробнее о процессе над Абдесламом во Франции читайте в публикации “Ъ” «Парижский террорист попросился обратно в тюрьму».

Яна Рождественская