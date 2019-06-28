Организации Удмуртии увеличили затраты на инновации на 2,9 млрд рублей в 2018 году

В 2018 году организации Удмуртии потратили на инновации 9,5 млрд руб. Это на 2,9 млрд руб. больше, чем в 2017 году, сообщает Удмуртстат. Почти все затраты пришлись на технологические усовершенствования.

В прошлом году инновационную деятельность осуществляли 50 компаний республики, не являющиеся субъектами МСП. Усовершенствованием технологического процесса занимались 46 организаций, разработкой новых методов продаж, дизайна и упаковки — 17 компаний.

За обозначенный период предприятия Удмуртии отгрузили инновационные товары и выполнили работы и услуги инновационного характера на 79,8 млрд руб., что в 1,4 раза больше показателя 2017 года. Из них две трети пришлись на региональный рынок.