Против судьи Светланы Дубовик не будет возбуждаться уголовное дело

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю отказало в возбуждении уголовного дела в отношении судьи Динского районного суда Светланы Дубовик, сообщил “Ъ-Юг” представитель заявительницы Людмилы Пономаренко.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, 12 мая Людмила Пономаренко выложила в соцсети видеозапись, на которой заснят ее конфликт с судей, в ходе которого женщина получила удар по лицу.

Как следует из постановления СУ СКР, в возбуждении дела о хулиганстве в отношении судьи отказано, поскольку следователь усмотрел в ситуации обоюдный конфликт, при котором судья Дубовик случайно задела Людмилу Пономаренко рукой по лицу. Судья объяснила, что в ходе ссоры на улице Людмила Пономаренко начала снимать ее на телефон, поднесла телефон слишком близко к лицу госпожи Дубовик, а та отмахнулась от камеры телефона.

Инцидент произошел 11 мая в станице Динской, автомобиль, пассажиром которого была госпожа Дубовик, подъехал к дому семьи Пономаренко, и водитель потребовал убрать с дороги машину хозяев дома, чтобы проехать к реке. По словам очевидцев, водитель выглядел как пьяный, в связи с чем местные жители вызвали ГИБДД. Сотрудники полиции увезли водителя на освидетельствование, а Светлана Дубовик вышла из машины и начала выяснять отношения с Людмилой Пономаренко.

Конфликт с участием судьи Дубовик должен был рассматриваться на заседании Квалификационной коллегии судей края в мае, однако судья попросила отложить заседание, так как она находится на больничном.

Анна Перова, Краснодар