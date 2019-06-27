Воронежский «Оператор» намерен построить распределительный центр в Курске за 1,7 млрд рублей

ООО «Оператор» планирует инвестировать 1,72 млрд руб. в строительство распределительного центра площадью более 40,8 тыс. кв. м в Курской области на территории индустриального парка Юбилейный. Соответствующее соглашение с компанией заключено 27 июня в ходе восьмого Среднерусского экономического форума (СЭФ). Согласно документу, реализация проекта потребует около 20 месяцев, начиная с 3 квартала 2019 года. По данным Kartoteka.ru, ООО «Оператор» зарегистрировано в Воронеже в 2017 году. Компания специализируется на складской недвижимости. На 90% ей владеет генеральный директор Алексей Фионов, еще 10% у столичного ООО «Капитал» Олега Пименова. По итогам 2017 года выручка компании составила 4,2 млн руб., чистая прибыль – 400 тыс. руб.

Напомним, в апреле курские власти выделили участок в промпарке «Юбилейный» в пригороде облцентра для возведения распределительного центра X5 Retail Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). В нем могут работать 600 человек. Другие параметры проекта тогда не раскрывались.

О том, как белгородский бизнесмен получил контроль над логоцентром воронежской группы, в материале ''Ъ-Черноземье'' «''Логус'' теряет базу».

Ирина Лобанова, Мария Старикова