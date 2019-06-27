Проверка на совместимость

В Перми и Пермском крае вслед за поликлиниками и больницами начали объединять школы и колледжи. Власти утверждают, что это позволит более эффективно распоряжаться ресурсами и достичь экономии финансов. В школах и общественных организациях процесс называют болезненным.

Фото: Анатолий Зернин, Коммерсантъ

Тренд на объединение различных подведомственных учреждений краевые власти задали в 2018 году. Тогда слияние коснулось поликлиник и больниц. Причем в управление одного юридического лица переходили не только однотипные стоматологические поликлиники. В Пермском крае начали появляться медкластеры, как, например, в Закамске или Березниках, где объединились медсанчасти, поликлиники и больницы. Далее под одну крышу перевели лесничества. Следующим шагом стало создание для ряда учреждений здравоохранения и культуры одного МКУ, отвечающего за их бухгалтерию. Как поясняли профильные министры, объединение учреждений поможет оптимизировать управленческие процессы, сделать их прозрачными, снизить издержки и исключить дублирующие службы.

Не везде процессы шли гладко. Так, например, в ряде медучреждений наметились «выпадающие» сотрудники, то есть те, кто не «поместился» в новое штатное расписание. Проблему решали быстро: предлагали другую ставку или переобучение с трудоустройством.

С какими сложностями при объединении могут столкнуться школы, пока не ясно. Они, в отличие от больниц, работают с летним перерывом. Однако процесс уже запущен. Так, в марте администрация Перми опубликовала постановление о реорганизации средних школ №48 и 49 путем слияния в МАОУ «ТраеКТОриЯ». На исполнение решения департаменту образования отведено шесть месяцев. Также департаменту предстоит утвердить перечни недвижимого, особо ценного движимого и иного имущества, передаваемого новой школе, уведомить родителей и учеников, утвердить устав организации. В результате слияния обе школы будут выполнять единую концепцию: «В основу положена идея вариативности образовательного маршрута учащихся. У них появится возможность выбора собственной образовательной траектории в рамках инженерных и конструкторских направлений»,— добавили в администрации.

Также рассматривается вопрос реорганизации школ №50 и 127. «Будут организованы встречи с педагогами и родительской общественностью, только после этого будет принято окончательное решение. Вместе с тем, реорганизация означает объединение юридических лиц, дети и педагоги останутся в родных зданиях, в своих классных коллективах. Совместными усилиями двух педагогических коллективов будет разработана единая учебная программа, в которую войдут лучшие образовательные модели и практики обеих школ»,— отметили в администрации.

Объединение коснулось и средних специальных учебных заведений. Так, ГБПОУ «Уральский медицинский колледж» сформировано из Чусовского, Губахинского и Лысьвенского медучилищ и зарегистрировано в Губахе. Кудымкарский педагогический колледж, Коми-Пермяцкий политехнический техникум и Коми-Пермяцкий техникум торговли и сервиса также проходят объединение, чтобы к новому учебному году принимать абитуриентов на учебу в другое юрлицо.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Начавшиеся изменения волнуют родителей школьников. Соответствующие вопросы они задают губернатору, когда тот проводит пресс-конференции в Instagram. На одной из них глава региона выступил с пояснениями. По мнению губернатора, слияние пойдет на пользу образовательному процессу, поскольку в ходе объединения юрлиц возникает экономия на персонале, например бухгалтерии. При этом, по словам господина Решетникова, возникает вопрос с логистикой, если речь идет об отдаленных территориях. Поэтому объединившиеся в образовательные «холдинги» учреждения могут сами решать — подвозить детей из поселков к школе, либо проще приобрести автомобиль, с помощью которого учителя смогут объезжать малокомплектные школы, полагает глава региона. «Мы финансируем не директоров школ, а даем деньги на обучение детей»,— заявил губернатор. Он отметил, что в ходе реформы планируется материально заинтересовать директоров, которые лишатся должности и перейдут в преподавательский состав новой школы.

Смысл объединения разъясняла и министр образования Раиса Кассина. По ее словам, школы, участвующие в реорганизации, получат дополнительное оборудование и технику, а маленькие школы, прикрепленные к крупным, решат проблему с кадрами. Также будет уменьшен «неоправданно раздутый штат, так как деньги должны уходить учителям».

Наблюдатели и участники процесса видят в реорганизации как плюсы, так и минусы. Так, сопредседатель общественного совета «За права детей на образование» Владимир Морозенко уверен, что обещанная властями экономия не будет достигнута: «Мы понимаем, что если и случится экономия при сокращении бухгалтеров и психологов, то эти деньги пойдут на премии руководству. Для государства здесь экономии нет. В школах работает подушевой принцип финансирования, поэтому денег больше не станет, а финансовые потоки будут перераспределены. Сомневаюсь, что они пойдут на ремонт или закупку учебников». Также господин Морозенко предположил, что оптимизация позволит руководству и властям избавиться от неугодных сотрудников. Еще один минус очевиден в случае присоединения слабой школы к сильной, когда слабая снизит уровень нового заведения, уверен эксперт.

Директор школы №9 с углубленным изучением предметов физико-математического цикла Наталия Курдина сообщила, что процесс объединения понятен с экономической точки зрения: «Школы живут в колоссальном финансовом дефиците. Поэтому если есть возможность экономить, то руководители должны обратиться к такой идее. И дело также в решении проблемы недостатка площадей и мест». При этом, по словам госпожи Курдиной, процесс объединения является болезненным. «Любое укрупнение ведет к размыванию среды — не только материально-технической базы, но и духа школы, который складывался десятилетиями. Но не факт, что укрупнение пойдет во вред. Не исключено улучшение ситуации с точки зрения новых кадров и новых традиций»,— добавила Наталия Курдина. Она анализировала реакцию на объединение московских школ, где по результатам процесса родители и ученики все же высказались за обособленность школ. «Если бы объединение коснулось нашей школы, то это было бы очень болезненно. Нужно заглянуть в историю и понять, как долго мы боролись за статус учреждения, концепцию, кадры, материальную базу. Под полученный статус подведены правила и учебные программы. Ученику из массовой школы сложно освоить углубленную программу, а укрупнение школ игнорирует этот момент»,— резюмировала госпожа Курдина.

Процесс идет непросто, корректировать его приходится в ручном режиме, сообщила председатель Пермской краевой организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Зоя Галайда. «На встречах с министром образования мы докладывали, что на местах есть недопонимание и напряжение. И министерство рекомендует в этих случаях обращаться к нему, чтобы скорректировать эти процессы»,— пояснила госпожа Галайда. По ее данным, сокращение учителей носит точечный характер. «Например, в каждой из двух школ было открыто по 0,5 ставки, а при объединении на одной ставке остался один сотрудник. Мы отслеживаем законность, грубого нарушения прав пока не было, сокращения идут по закону, массовых увольнений нет»,— добавила госпожа Галайда. При этом объединение школ сказалось на бюджете профсоюза: он снизился из-за того, что сокращенные работники перестали трудиться в отрасли. «Люди тяжело к этому привыкают»,— отметила Зоя Галайда.

Юлия Сырова