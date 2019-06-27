Бизнесмен предложил наделить омбудсмена правом законотворческой инициативы

Вчера на заседании общественного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Пермском крае гендиректор ООО «Налоги и право» Геннадий Сандырев предложил наделить бизнес-омбудсмена правом законотворческой инициативы. Господин Сандырев указал, что в ряде субъектов РФ уже имеется соответствующая практика, например в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане. Он отметил, что эта инициатива поднималась два года назад, но не была реализована из-за необходимости внесения поправок в устав Пермского края.

По мнению Геннадия Сандырева, наделение омбудсмена правом законодательной инициативы поможет решить проблему с НТО. «Понятно, что у него есть право обратиться к любому депутату Законодательного собрания или Пермской городской думы, но, на мой взгляд, этого недостаточно. Все-таки когда законотворческая инициатива будет у профессионала, мы сможем экономить много сил и времени в процессе решения этого вопроса»,— высказался Геннадий Сандырев.

Действующий омбудсмен Анатолий Маховиков в ответ заявил, что написать губернатору об этом предложении можно, однако предварительно необходимо провести консультации с депутатами заксобрания. Он также отметил, что ради одной инициативы никто не будет вносить изменения в устав, необходимо дождаться других предложений.

Сейчас, помимо губернатора и депутатов заксобрания, правом законодательной инициативы владеют депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, региональная прокуратура, совет глав местного самоуправления и краевая избирательная комиссия.