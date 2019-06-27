На Кубани федеральные гранты получили пять детских садов

Средства выделены для создания и развития консультационных центров в этих учреждениях, а именно там появятся службы помощи родителям детей дошкольного возраста. Гранты выделяются в рамках федеральной госпрограммы «Развитие образования», общую сумма составляет 6,2 млн руб.

На выделенные средства руководство детских садов закупит различное оборудование, необходимую, а также оплатить повышение квалификации сотрудников.

Конкурсный отбор проводило Минпросвещения России, в конкурсе приняло участие более ста организаций со всей страны. В число победителей вошли детские учреждения из Анапы, Армавира и Краснодара.

В министерстве образования, науки и молодежной политики Краснодарского края пояснили, что особое внимание будет уделено работе с родителями детей до 3 лет и ребят с ограниченными возможностями здоровья, которые не посещают детсады. Все услуги будут предоставляться бесплатно.

Елена Рыжкова