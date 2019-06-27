Глав всех муниципальный районов Ямала будут избирать профессиональным конкурсом

Во всех муниципальных районах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) теперь введен профессиональный конкурс для избрания глав. Соответствующее решение приняли сегодня депутаты округа.

Ранее практика проведения профессионального конкурса при выборе глав работала во всех городских округах и в трех муниципальных районах (Надымский, Приуральский и Пуровский). «Она опробована и положительно показала себя»,— сообщил в своем Instagram председатель заксобрания Ямала по госустройству Эдуард Яунгад.

Поправки в закон унифицируют законодательство и добавляют к списку Тазовский, Красноселькупский, Шурышкарский и Ямальский районы. По мнению инициаторов проекта, депутатов «Единой России», поправки в действующий закон сэкономят бюджет, а также уменьшить «череду процедур», проводимых из-за выборов. Кроме того, это позволяет «проводить качественный отбор кандидатов».

В ходе заседания депутат заксобрания ЯНАО Елена Кукушкина (КПРФ) сообщила, что фракция КПРФ выступает против принятия данного законопроекта «в спешке». «Мы считаем, что выборы должны быть прямыми. Мы фактически лишаем наших граждан права выбирать»,— отметила она.

Как ранее писал “Ъ-Урал”, на прошедшем совете законодателей ЯНАО руководитель фракции «Справедливой России» Валерий Степанченко предлагал вернуть в регионе прямые выборы губернатора и глав муниципальных образований. Напомним, последние прямые выборы мэров на Ямале были отменены в 2015 году в Губкинском.