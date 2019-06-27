Завершен первый этап заводских испытаний корвета «Гремящий». Как сообщили в пресс-службе судостроительного завода «Северная верфь» в рамках испытаний было закрыто более половины ходовых удостоверений.

Корабль проекта готовят к участию в военно-морском параде. Второй этап испытаний запланирован на август. ВМФ «Гремящий» передадут до конца текущего года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что всего по заказу Минобороны завод «Северная верфь» строит пять корветов проекта 20386: «Гремящий», «Проворный», «Ретивый», «Строгий» и «Дерзкий». «Гремящий» был спущен на воду летом 2017 года.