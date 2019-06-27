В Ростове прошли общественные слушания об исполнении областного бюджета за 2018 год

В правительстве Ростовской области во вторник, 25 июня, прошли общественные слушания проекта областного закона об исполнении областного бюджета за 2018 год. Ключевые показатели озвучила заместитель губернатора - министр финансов региона Лилия Федотова.



Исполнение областного бюджета за 2018 год составило по доходам 178,7 млрд руб., по расходам — 170,2 млрд руб. Было отмечено, что по сравнению с 2017 годом доходная часть бюджета выросла на 14,5% или на 22,7 млрд руб., расходная — на 10,4% или 16,1 млрд руб.

По словам госпожи Федотовой, за 2018 год в областной бюджет поступило 140,3 млрд руб. собственных доходов, показатель вырос на 16,5% или на 19,9 млрд руб. При этом прогноз поступлений был перевыполнен на 6 млрд руб. Основная часть поступлений обеспечена увеличением налоговых доходов, на долю которых приходится 98,8% всех собственных доходов. Госдолг региона по итогам 2018 года снизился на 9,9 млрд руб. и составил 29,2 млрд руб.

«Мы завершили прошлый год, имея стабильный, сбалансированный бюджет, низкий уровень государственного долга. Бюджет 2018 года дал высокие темпы роста собственных доходов консолидированного бюджета. Это говорит о том, что работает бизнес, работает экономика, укрепляется налогооблагаемая база»,— отметила Лилия Федотова.

Первый заместитель председателя Заксобрания Ростовской области-председатель комитета донского парламента по бюджету, налогам и собственности Андрей Харченко отметил важность публичных слушаний исполнения бюджета региона.

«Задача слушаний — сделать так, чтобы бюджет был полностью прозрачен, чтобы он интересовал не только узких специалистов, но и жителей Ростовской области. Кроме того, публичные слушания помогают понять, на что стоит обратить внимание при формировании бюджета на 2020 год с учетом тех наказов, которые нам давали избиратели в ходе предвыборной кампании 2018 года»,— рассказал он.