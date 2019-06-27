УрФУ занял 54 строчку рейтинга лучших российских вузов по версии Forbes

Уральский федеральный университет (УрФУ) занял 54 место в рейтинге 100 лучших вузов России по версии журнала Forbes.

Позиции рейтинга распределены с учетом «качества образования» (максимум 50 баллов), «востребованности выпускников» (максимум 30 баллов) и «фактора Forbes» (доля предпринимателей в общем числе выпускников и элитность вуза, максимум 20 баллов). Итоговый бал УрФУ — 40,03. Среди вузов Уральского федерального округа (УрФО) в рейтинг вошли Тюменский индустриальный университет (76 место, 38,64 балла) и Южно-Уральский государственный университет (81 место, 38,44 балла).

По сумме баллов первое место занял Национальный исследовательский технологический университет МИСиС (54,11 балла). На втором месте находится МГИМО (52,24 балла), на третьем — МФТИ (52,01 балла).

При составлении рейтинга Forbes проанализировал эффективность более тысячи вузов, которые отчитываются перед Минобразования России. В прошлом году первое место занимала Российская экономическая школа.