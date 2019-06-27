Задержаны члены банды, напавшие на главу Росимущества по Самарской области

В Самарской области задержаны семь человек, которые подозреваются в нападении на главу на главу Росимущества. Об этом в четверг сообщает СК РФ.

Следствием установлено, что 10 ноября 2018 года несколько злоумышленников незаконно проникли в жилой дом, расположенный в Красноярском районе Самарской области, где причинили тяжкий вред здоровью врио руководителя Росимущества по городу Москве Айвару Кинжабаеву, который после нападения месяц провел в больнице. В настоящий момент чиновник занимает пост главы Росимущества по Самарской области. Злоумышленники в момент совершения преступления находились в масках, что затрудняло их опознание потерпевшим и свидетелями, присутствующими в доме в момент нападения.

В рамках расследования уголовного дела сотрудники уголовного розыска проверили более 2 тыс. владельцев автомобилей и около 800 абонентов сотовой связи, которые находились в районе совершения преступления. Основной версией совершенного преступления следствие считает профессиональную деятельность потерпевшего. Следствие выяснило, что члены банды уже совершали аналогичные преступления, по данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.

В настоящий момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Андрей Сазонов