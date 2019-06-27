ВЦИОМ: каждый второй молодой человек в России доволен своей жизнью

Более половины опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет (58%) и от 25 до 34 лет (55%) сообщили, что довольны своей жизнью. Среди людей в возрасте 35–60 лет таких оказалось не более 42%. При этом в группе в группе 60+ довольных своей жизнью — 54%. Средний показатель среди всех возрастных групп составил 49%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который провел исследования социального настроения современной российской молодежи.

С надеждой на улучшения в жизни смотрят россияне в возрасте от 18 до 24 лет (42%). С повышением возраста оптимистические настроения падают до 11%. В основном россияне (всех возрастов) считают, что все будет без изменений (42%). Позитивные оценки сложившейся личной жизненной ситуации также наблюдаются чаще всего в молодежной среде — 83% среди тех, кому от 18 до 24 лет, и 75% среди опрошенных в возрасте 25–34 года.

«Молодежь в возрасте от 18 до 34 лет в сравнении со старшими поколениями (старше 35 лет) оптимистичнее оценивает свою сегодняшнюю жизнь и с большим оптимизмом смотрит в будущее»,— подводят итог социологи.