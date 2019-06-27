Пензенский губернатор призвал бизнес «не обижаться на внеплановые проверки»

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал снижать давление на бизнес. Такое заявление он сделал на заседании штаба по формированию инвестиционного климата. Так, согласно опросам, среднее количество проверок в год увеличилось с двух до 2,5.

Глава региона заявил о намерении увеличить в этом году количество людей, задействованных в сфере малого и среднего предпринимательства, до 40 тыс. человек. «Без комплексного подхода к созданию благоприятной деловой среды это будет сделать невозможно», - подытожил Иван Белозерцев.

Он призвал активнее избавляться от «теневой» занятости, повышать заработные платы сотрудникам, платить налоги и «не обижаться на внеплановые проверки».

Иван Сергеев