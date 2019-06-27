Единая система оплаты проезда заработает в Перми в течение июля

С 1 июля в Перми начинается внедрение единой системы оплаты проезда Пермского края (ЕСОП). Для корректной работы системы и ее внедрения на всех валидаторах общественного транспорта установлен переходный период. Было принято решение провести его в течение июля 2019 года.

«Внедрение ЕСОП должно осуществляться при условии полной готовности оборудования к приему карт ЛПД нового образца. У пассажиров не должно возникать проблем при поездке на общественном транспорте», - пояснил начальник департамента дорог и транспорта Анатолий Путин.

Как сообщает пресс-служба мэрии, с 21 июля в пунктах выдачи и пополнения проездных документов начнется выдача льготных проездных документов нового образца. Он станет красного цвета с изображением медведя на лицевой стороне, аналогично дизайну, в котором оформлены новые автобусы. Предполагается выпуск карт для школьников, студентов и пенсионеров. В июне пополнение ЛПД будет осуществляться на картах старого образца.

В настоящее время идет прием заявлений об использовании в качестве ЛПД бесконтактных банковских карт МИР, которыми можно будет воспользоваться с августа 2019 года.