Госжилфонд намерен выселять неплательщиков соципотеки

Госжилфонд (ГЖФ) при президенте Татарстане намерен обращаться в суд с заявлением о выселении покупателей жилья на правах соципотеки, не исполняющих обязательства по оплате кредита. Как рассказали в пресс-службе фонда, с начала этого года ГЖФ направил должникам 3 тыс. предупреждений в виде СМС-сообщений и претензионных писем.

В Госжилфонде заявляют о готовности изменить условия сделок с должниками, которые в силу финансовых обстоятельств не могут оплачивать ипотеку, но не отказываются от обязательств, — увеличить период рассрочки или перевести недвижимость в категорию арендного жилья.

“Ъ-Казань”