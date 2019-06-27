В краевую инвестпрограмму внесли пять новых спортивных объектов

Губернатор Пермского края Максим Решетников подписал постановление о внесении изменений в краевую инвестиционную программу. В нее включили строительство пять спортивных объектов: санно-бобслейной трассу с искусственным намораживанием (Чусовой) на 20 человек в смену стоимостью 2, 8 млрд руб., ледовой арены в Перми (п. Ива, Мотовилихинский район) на 790 мест стоимостью 527 млн руб.; реконструкцию стадиона «Энергия» в Перми на 1000 мест, стоимостью 1,1 млрд руб., общежитие для спортсменов в Балатово (Пермь) стоимостью 398 млн руб., реконструкцию лыжно-биатлонного комплекса в Перми на 240 человек в смену, стоимостью 220 млн руб. Их строительство предполагается осуществить в 2021-2023 годах.