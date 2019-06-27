Алексей Шипилов представлен судейскому корпусу Кубани

В Краснодаре прошло совещание судей, на котором председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев представил нового главу краевого суда Алексея Шипилова. Господин Шипилов в своем обращении к коллегам выразил уверенность в том, что основную часть судейского корпуса региона составляют ответственные, порядочные и высокопрофессиональные судьи.

Вячеслав Лебедев, представляя нового руководителя крайсуда, отметил, что Алексей Шипилов зарекомендовал себя как высокопрофессиональный юрист, который уделяет большое внимание информационным технологиям (господин Шипилов возглавляет комитет по информатизации в Совете судей России). Губернатор Вениамин Кондратьев, в свою очередь, выразил уверенность, что с приходом нового руководителя крайсуде наработанная практика объективных судебных решений, сложившихся в регионе, будет сохранена и приумножена. «Краю нужна принципиальная позиция судов по многим вопросам. В частности, по обманутым дольщикам, по самостроям, по застройке зеленых зон», – отметил глава края.

Анна Перова, Краснодар