Жителя Нефтекумска обвиняют в незаконной банковской деятельности

В Нефтекумске местного жителя подозревают в незаконной банковской деятельности (ч. 1 ст. 172 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВЖ России по Ставропольскому краю.

Расследование показало, что подозреваемый занимался банковской деятельностью без лицензии и проводил фиктивные финансовые операции. Мужчина помогал юрлицам незаконно обналичивать деньги, принимая от них безналичные платежи якобы за поставки строительных материалов. Фактически компании обвиняемого не осуществляли поставок стройматериалов. Таким образом подозреваемый заработал на обналичивании денег более 3 млн руб.

В ходе расследования правоохранители провели 15 обысков и арестовали расчетные банковские счета обвиняемого. Уголовное дело направили в Промышленный район Ставрополя.

Дарья Голякова