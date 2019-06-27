В Курганской области двух депутатов лишили мандатов

По требованию прокуратуры Беляковская сельская дума (Частозерский район Курганской области) лишила полномочий двух депутатов сельсовета, нарушивших требования антикоррупционного законодательства.

Как сообщают в прокуратуре Курганской области, в ходе проверки установлено, что двое депутатов не предоставили сведения о доходах, расходах и имуществе за 2018 год в нарушение требований законов «О противодействии коррупции» и «об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».