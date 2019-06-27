На Кубани насчитали 52 тыс. доноров

В Краснодарском крае насчитывается 52 тыс. доноров, из них почти 22 тыс. - почетные. При этом большинство жителей сдают кровь бесплатно. В 2018 году они сдали более 61 тыс. литров крови. «Долля людей, которые сдают кровь два раза в год и чаще, увеличивается. В 2018 году более 3,4 тыс. доноров посетили станции и отделения переливания крови повторно», – отметили в краевом минздраве. С начала 2019 года благодаря краевым акциям заготовлено почти 2 т донорской крови. Сотрудники региональной станции переливания крови с начала года провели около 70 массовых и выездных акций для доноров, их участниками стали почти 4 тыс. человек.

Кровь и ее компоненты необходимы чаще всего для лечения людей с онкогематологическими заболеваниями, женщинам в послеродовом периоде, пострадавшим в различных ЧП, а также при проведении операций.

Елена Рыжкова