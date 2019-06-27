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На ремонт дорог Курской области необходимо более 32 млрд рублей

Для того, чтобы отремонтировать все дороги Курской области необходимо 32 млрд руб. При этом региональный дорожных фонд составляет 6 млрд руб., чего «недостаточно, чтобы полноценно развивать дорожную отрасль»,- заявил в ходе стартовавшего в Курске восьмого Среднерусского экономического форума врио губернатора Роман Старовойт. Формулируя свою основную задачу на посту главы региона, Роман Старовойт также отметил, что «должен быть один конкретный целевой показатель», к которому «мы должны будем двигаться». «Этот показатель - вхождение в десятку регионов по удовлетворенности жизнью населения. Куряне должны быть самыми довольными жизнью среди всех россиян,- полагает глава региона. - Прошлогодний опрос ставит нас на 81 позицию. Задача амбициозная, но мы уверены, что нам это под силу».

Мария Старикова, Ирина Лобанова


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