В Адлере задержан «близнец» Сергея Цапка

В Сочи полиция арестовала Виталия Никифорова, фотография которого в соцсетях недавно вызвала большой резонанс: потерпевшие по делу «цапковских» приняли мужчину за главаря банды Сергея Цапка. Старший помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин сообщил, что в ближайшее время Никифорову будет избрана мера пресечения за совершение серии краж.

В ГУ МВД уточнили, что 32-летний житель Кореновского района, являясь фигурантом пяти уголовных дел о кражах, совершенных на территории края, скрывался от правоохранительных органов и был задержан. Ранее юридическая компания «Центр правосудия» от имени потерпевших обращалась в прокуратуру края с просьбой проверить обстоятельства появления в социальных сетях фотографии с места аварии в Сочи. На фото изображен мужчина, имеющий сходство с Сергеем Цапком. Потерпевшие выражали опасение, что на самом деле Цапок жив, а его смерть в СИЗО в июле 2014 года якобы была инсценировкой.

Анна Перова, Краснодар