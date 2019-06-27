Число выданных потребкредитов за май сократилось в Удмуртии на 10,7%

В мае 2019 года в Удмуртии выдали 17,03 тыс. потребительских кредитов. Это на 10,7% меньше значения мая 2018 года, что является одним из самых больших снижений показателя в стране, сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). Общее число потребительских кредитов, выданных за обозначенный месяц по России в целом, также сократилось на 3,3% и составило 1,4 млн ед.

Самое большое количество выданных потребкредитов за май 2019 года отметили в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Башкирии, Татарстане и Свердловской области. Оно составило 65,7 тыс. ед., 59,8 тыс. ед., 52,9 тыс. ед., 49,4 тыс. ед., 47,5 тыс. ед. и 44,6 тыс. ед. соответственно. Самое значительное сокращение выдачи, помимо Удмуртии, зафиксировали в Свердловской области, Хабаровском, Алтайском и Краснодарском краях — показатель снизился на 12,5%, 10,8%, 7,6% и 6,3% соответственно. Наибольший рост выдачи потребкредитов отметили в Омской области, Москве, Московской, Тульской и Ленинградской областях — 7,8%, 4,3%, 2,6%, 1,8% и 1,5% соответственно.

«По нашему мнению, сокращение количества выдаваемых кредитов обусловлено постепенным снижением аппетита к риску со стороны банков на фоне действий регулятора по охлаждению рынка розничного кредитования. В этой связи банки стараются кредитовать граждан более избирательно, предпочитая заемщиков с хорошей кредитной историей»,— отметил гендиректор НБКИ Александр Викулин.