Совет по спорту при губернаторе покинули президент «Пермских медведей» и экс-президент «Амкара»

Глава Пермского края обновил совет по физической культуре и спорту. Из старого состава его покинули президент спортхолдинга «Пермские медведи», бизнесмен Владимир Нелюбин, осужденный к шести годам колонии за мошенничество, и бывший президент ликвидированного ФК «Амкар» Генадий Шилов. Источник в кабмине пояснил, чт господин Шилов был лишь на одном заседании и присутствовал в качестве президента футбольных клубов. Сам господин Шилов сообщил ’Ъ-Прикамье’’, что не будет переживать из-за своего не включения.

В составе обновленного совета остался депутат заксобрания Пермского края Илья Кузьмин, арестованный в начале июня по обвинению в заведомо ложном доносе, соединенный с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления и соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения.

Совет по спорту при губернаторе был образован в декабре 2017 года. В него вошли 43 человека.