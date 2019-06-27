В Воронеже умер экс-директор музея имени Крамского Владимир Добромиров

Бывший директор воронежского областного художественного музея имени Крамского Владимир Добромиров умер в возрасте 72 лет, сообщили в региональном департаменте культуры. Господин Добромиров, руководивший музеем с августа 2007 года, покинул пост в апреле 2018 года по состоянию здоровья. Владимир Добромиров родился 1 декабря 1946 год. Окончил факультет романо-германской филологии Воронежского госуниверситета, в музее имени Крамского работал с 1978 по 1990 годы. После до 1997-го был художественным экспертом предприятий «Интекс» и «Политекс». В 1997-1998 годах вел программу «Художник и его модель» на ВГТРК. С 1999-го возглавлял галерею «Триада» при музее имени Крамского. Директором музея был назначен в апреле 2007 года. Получил звания заслуженного деятеля искусств Воронежской области, почетного члена Российской академии художеств.

Александр Прытков