«Буревестник» представил новую боевую машину из артиллерийского комплекса ЗАК-57

Нижегородское АО «Центральный научно-исследовательский институт “Буревестник”» (входит в «Уралвагонзавод» Ростеха) на форуме «Армия-2019» представило плавающую боевую машину 2С38 из состава зенитного артиллерийского комплекса ЗАК-57. Как сообщает пресс-служба предприятия, дальняя граница зоны поражения легкобронированных наземных и надводных целей составляет не менее 3 км.

Боевая машина создана на гусеничном бронированном шасси, на котором располагается боевой модуль с 57-мм пушкой высокой баллистики и повышенной точности стрельбы. Он управляется дистанционно, система управления огнем автоматизирована. Масса машины – в пределах 21,5 т. Экипаж состоит из трех человек.

Боезапас – 148 выстрелов, производит 120 выстрелов в минуту. Техника может использоваться как «для уничтожения воздушных, так и легкобронированных наземных и надводных целей, а также живой силы».

«В целом создаваемый зенитный артиллерийский комплекс нового поколения открывает перед подразделениями войсковой ПВО новые тактические возможности. В его состав также входят транспортно-загрузочная машина обеспечения боеприпасами и машина ремонта и технического обслуживания»,– отметил генеральный директор «Буревестника» Георгий Закаменных.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ЦНИИ «Буревестник» был зарегистрирован в Нижнем Новгороде в 2008 году, уставный капитал превышал 2 млрд руб. Основной вид деятельности – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Гендиректором является Георгий Закаменных, около 90% долей компании принадлежат АО «Уралвагонзавод». Финансовые показатели не раскрываются.

Анастасия Еремина