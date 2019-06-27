Стране нужны учителя и генетики, а абитуриенты идут в юристы Половина выпускников нижегородских школ не попадут на бюджетные места в вузах.

В российских вузах 20 июня началась приемная кампания. Большинство абитуриентов намерены поступать на гуманитарные факультеты в то время, как государством сейчас в большей степени востребованы учителя, работники сельского хозяйства и программисты.

Из 12 434 выпускников региона, закончивших школу в 2019 году, на бюджетные места в вузах смогут попасть около половины – нижегородским высшим учебным заведениям и их филиалам выделено 6,7 тыс. бюджетных мест для очников.