На КАД в районе развязки с проспектом Культуры перекроют две полосы

На петербургской кольцевой автодороге, между автодорогой Петербург – Матокса и проспектом Культуры закроют две полосы движения.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничения касаются внешнего кольца и будут действовать в период с 27 июня по 7 июля. Перекрытие полос связано с работами по ликвидации колейности. Подрядчиком является : АО «ВАД».

Добавим, что речь идет об участке КАД 111+150 — км 113+512. На отрезке магистрали 112+850 – 113+512 движение будет сужено до одной полосы.