Бывший омский вице-премьер и другие чиновники отданы под суд по делу «Саламандры»

Бывший вице-премьер правительства Омской области и его предполагаемые сообщники предстанут перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает управление Генпрокуратуры России по Сибирскому федеральному округу, не называя имена фигурантов уголовного дела.

По сведениям “Ъ”, речь в деле идет о трех бывших и одном действующем чиновнике: бывшем вице-премьере правительства региона Станиславе Гребенщикове, экс-министре строительства Богдане Масане (ныне — вице-мэр Омска и директор департамента финансов и контроля), его заместителе Евгении Скрудзиной, а также бывшем замдиректора казенного учреждения «Омскоблстройзаказчик» Ольге Хорзовой.

По данным следствия, в декабре 2015 года преступная группа организовала выплату из средств бюджета 14,9 млн руб. компании «Стройинвесткомплект». Перед этим, в августе 2015 года, казенное учреждение «Омскоблстройзаказчик» заключило с компанией контракт на реконструкцию здания страхового товарищества «Саламандра», в котором планировалось разместить филиал Музея изобразительных искусств имени Михаила Врубеля. Весной 2016 года договор со «Стройинвесткомплектом» был расторгнут.

При выделении средств, как полагает следствие, чиновники осознавали, что компания находится в стадии банкротства, работы на объекте остановлены, а выданный аванс в 40 млн руб. не освоен. «Средства в бюджет Омской области не возвращены, объект культурного наследия не реконструирован до настоящего времени»,— говорится в сообщении прокуратуры. После вручения фигурантам копии обвинительного заключения уголовное дело направят в Центральный райсуд Омска.

С 2012 года Станислав Гребенщиков возглавлял министерство строительства Омской области. С июня того же года начал совмещать руководство отраслью с функциями заместителя председателя правительства региона.

Илья Галагуз, Константин Воронов