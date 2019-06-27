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Суд дисквалифицировал гендиректора УК «КОД»

Мировой суд Мотовилихинского судебного района Пермского края признал генерального директора управляющей организации ООО «УК „КОД“» Антона Елупова виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде дисквалификации сроком на один год. Основанием для дисквалификации является повторное привлечение к ответственности за совершение однородного правонарушения. Ранее Антон Елупов уже привлекался к ответственности за ненадлежащее оказание услуг по договору управления многоквартирным домом.

Как сообщает инспекция госжилнадзора, в настоящем случае поводом для привлечения господина Елупова к ответственности послужило нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирным домом №2 по улице Чехова. Назначая наказание, суд учел характер совершенного административного правонарушения, посягающего на права и интересы граждан, и назначил наказание в виде дисквалификации, поскольку именно такой вид наказания будет способствовать достижению целей наказания.

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