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Фото: Андрей Абрамов

В пакгаузы вплетут высокое искусство

Площадка на Стрелке готовится к проведению международного фестиваля искусств. (6+)

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В пакгаузах сейчас идет монтаж сцены. На площадке, где будет проходить фестиваль, зрители смогут посмотреть концерт классической и современной музыки, в котором примут участие мировые звезды.

Куратор фестиваля Алексей Трифонов отмечает, что в рамках фестиваля необходимо совместить высокое искусство и айдентику Нижнего Новгорода.

Под вывеской фестиваля пройдут два концерта с участием оперных звезд. Обеспечивать техническую часть мероприятия будут звукорежиссеры, работавшие в Москве на фестивале «Красная площадь» на Васильевском спуске, где также акустические условия были непростыми.

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