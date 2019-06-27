В пакгаузы вплетут высокое искусство Площадка на Стрелке готовится к проведению международного фестиваля искусств. (6+)

В пакгаузах сейчас идет монтаж сцены. На площадке, где будет проходить фестиваль, зрители смогут посмотреть концерт классической и современной музыки, в котором примут участие мировые звезды.

Куратор фестиваля Алексей Трифонов отмечает, что в рамках фестиваля необходимо совместить высокое искусство и айдентику Нижнего Новгорода.

Под вывеской фестиваля пройдут два концерта с участием оперных звезд. Обеспечивать техническую часть мероприятия будут звукорежиссеры, работавшие в Москве на фестивале «Красная площадь» на Васильевском спуске, где также акустические условия были непростыми.