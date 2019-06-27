Назначен исполняющий обязанности директора екатеринбургского «Водоканала»

Исполняющим обязанности директора МУП «Водоканала» в Екатеринбурге назначен бывший директор по производству предприятия Владимир Коромыслов. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Об отставке прошлого руководителя управления Игоря Дубровина стало известно 21 июня. Тогда же у него был последний день в должности руководителя. Он возглавлял управление с марта этого года. До него «Водоканалом» руководил Евгений Буженинов. назначенный в начале мая 2018 года. С января прошлого года он руководил предприятием в статусе исполняющего обязанности. Ранее гендиректором предприятия был Александр Ковальчик, который перешел на должность министра экономики и территориального развития Свердловской области. Сейчас господин Ковальчик занимает должность первого вице-мэра.