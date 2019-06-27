В Казани в 2020 году пройдут первые Игры стран СНГ

Казань выбрали в качестве места проведения первых в истории Игр стран СНГ. Как сообщает пресс-служба минспорта Татарстана, соревнования пройдут с 20 по 27 августа 2020 года.

Игры пройдут на объектах Универсиады, которая прошла в Казани в 2013 году, а также в открывшимся под Worldskills-2019 международном выставочном центре «Казань Экспо». В региональном минспорте заявили, что уже началась «планомерная подготовка» к событию. Объемы и источники финансирования, а также имена членов оргкомитета, пока неизвестны. Ожидается, что Казань приедут порядка 2 тыс. спортсменов и 600 официальных лиц.

Участниками первых игр помимо России станут Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.

После Казани игры будут проходить каждые два года. В программу игр включены соревнования по 19 видам спорта — дзюдо, самбо, пляжный волейбол, пляжный гандбол, мини-футбол, бокс, тайский бокс, шахматы, танцевальный спорт, фехтование, каратэ, гиревой спорт, армрестлинг, мас-рестлинг, спортивная борьба, борьба на поясах (корэш), легкая атлетика и 3х3 баскетбол

“Ъ-Казань”