«Ижорские заводы» изготовят оборудование для болгарской АЭС

ПАО «Ижорские заводы» (входит в группу ОМЗ) подписало контракт на изготовление оборудования для АЭС Козлодуй (Болгария). Речь идет о поставке 22 чехлов транспортных и комплектах ЗИП для пятого и шестого энергоблоков данной атомной электростанции, сообщили в пресс-службе предприятия.

В сообщении отмечается, что «Ижорские заводы» уже поставили ключевое оборудование для всех шести энергоблоков болгарской АЭС. Каждый из ныне действующих на ней реакторов является головным прототипом серийных энергетических реакторов водо-водяного типа ВВЭР-1000, изготовленных на петербургском заводе.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что «Ижорские заводы» отгрузили оборудование для строящейся АЭС «Руппур» в Бангладеш.