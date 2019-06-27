Роспотребнадзор проверил экологию ЖК «Любимов» в Березниках

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю провело исследование воздуха на содержание формальдегида и фенола в квартирах ЖК «Любимов» в Березниках. Исследования проводились в рамках контрольных мероприятий правительственной комиссии. Поверка осуществлялась в домах каждого квартала микрорайона, где уже проживают люди. Пробы показали, что среднесуточная концентрация этих веществ в воздухе жилых помещений соответствует гигиеническим нормативам, установленным СанПиН, и проживать в данном микрорайоне безопасно для здоровья граждан.

Как сообщает краевой минстрой, всего переселить из зоны техногенной аварии необходимо более 14 тыс. человек. Переселение людей происходит через использование механизма социальной выплаты. На сегодня уже почти 11,5 тыс. человек получили выплаты, более 4,3 тыс. человек переехали в новое жилье. До конца этого года планируется предоставить выплаты еще 2722 березниковцам. Таким образом, соцвыплатами будут обеспечены все жильцы, проживающие в аварийном фонде, признанном таковым до 2019 года. К концу года количество граждан, переехавших в благоустроенное жилье, превысит 6 тыс. человек. Остальные переедут в благоустроенное жилье в течение 2020 года.

Строительство ЖК «Любимов» в Березниках находится под контролем аппарата полномочного представителя Президента в ПФО и правительственной комиссии по недопущению негативных последствий техногенной аварии, вызванной затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае. Проект финансируется из трех источников: федерального, краевого бюджетов и средств ПАО «Уралкалий». На сегодня общая сумма финансирования составляет 9,5 млрд руб.