ЮФУ вошел в топ-100 лучших вузов России по версии Forbes

Южный федеральный университет занял 47 строчку рейтинга лучших учебных заведений страны, составленного Forbes. Вуз набрал 40,6 из 100 возможных баллов. Для сравнения – у лидера рейтинга, Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» из Москвы, – 54, 11 балла. На второй и третьей строчках расположились МГИМО и МФТИ с показателями в 52,24 и 52,01 балла соответственно.

За основу при составлении списка лучших вузов России были взяты данные мониторинга эффективности деятельности более тысячи учреждений высшего образования, подготовленного федеральным министерством образования. Подведомственные силовым ведомствам вузы в рейтинг не вошли, так как не отчитываются перед министерством.

Методика учитывала качество образования, статистические данные о трудоустройстве выпускников, их востребованности в регионах и количестве предпринимателей среди них. Все вузы были проанализированы по десяти метрикам, собранным в три группы: качество образования (максимум 50 баллов), качество выпускников (максимум 30 баллов) и фактор Forbes, учитывающий «элитность» учебного заведения и долю предпринимателей в общем числе выпускников (максимум 20 баллов). Показатели ЮФУ - 21,34, 16,9 и 2,36 балла.

Ростовский университет стал единственным южнороссийским вузом в верхней части рейтинга и одним из двух, попавших список. В топ-100 также вошел Астраханский государственный университет, набравший 38,6 балла.

Елена Шепелева