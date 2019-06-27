Предложена кандидатура председателя избиркома Екатеринбурга

Избирательная комиссия Свердловской области предложила кандидатуру Вадима Антошина на должность председателя избирательной комиссии Екатеринбурга. Решение было принято на заседании регионального избиркома, которое состоялось 26 июня.

«Итоговое решение по кандидатуре примут члены городской избирательной комиссии путем тайного голосования на заседании 28 июня»,— сообщили в горизбиркоме.

Господин Антошин родился в 1983 году, имеет высшее юридическое образование и является членом избиркома с 2008 года. Сейчас он замещает должность секретаря комиссии. Место председателя стало вакантно после ухода Ильи Захарова, который с 24 июня работает руководителем аппарата администрации Екатеринбурга. Он был назначен на этот пост 13 июня. До выбора кандидатуры нового председателя избиркома исполняющим обязанности назначен заместитель председателя Руслан Дворецкий.

Анастасия Реутова