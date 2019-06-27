ООО «Башкирэнерго» завершило реконструкцию ВЛ 35 кВ в Зилаирском районе Башкирии

25 июня Сибайские электрические сети ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») завершили реконструкцию высоковольтной линии электропередачи ВЛ-35 кВ «Зилаир – Дмитриевка» с отпайкой на ПС «Талиха». Эта ВЛ протяженностью 30,3 км проходит по Зилаирскому району Башкирии и обеспечивает электроснабжение населенных пунктов Саратовск, Красный Кушак, Кушак, Русский Бердяш, Мечет-Бар, Картлазма, Покровка, Чупаново, Дмитриевка, Талиха. В них совокупно проживают несколько тысяч человек. Протяженность реконструированного участка ВЛ составила 8,6 км.

Монтаж АИСКГН, запитанной от солнечной панели, на ВЛ 35 кВ «Зилаир – Дмитриевка»

ЛЭП расположена в горной труднодоступной местности в 7-м районе климатических условий по гололедообразованию, где в холодное время года отмечается нарост ледяной муфты на проводах и грозотросах до 40 мм. Это может приводить к обрыву проводов и грозотросов и, соответственно, к аварийным отключениям электроэнергии. До недавнего времени энергетики отслеживали гололедообразование визуально, что отнимало много времени на мониторинг обстановки. В процессе реконструкции на ВЛ смонтировали автоматизированную информационную систему контроля гололедной нагрузки (АИСКГН), которая в режиме реального времени способна предупреждать сетевиков об образовании наледи.

Помимо этого, энергетики увеличили пропускную способность ВЛ 35 кВ, заменили провод АС-50 на АС-70, что обеспечивает удовлетворение нарастающей в последнее время потребности в электроэнергии в этой зоне Зилаирского района.