Внешнеторговый оборот Ростовской области вырос на 24%

В 2018 году внешнеторговый оборот Ростовской области составил $12,1 млрд, что на 24,3% превышает данные за 2017 год. Об этом сообщает управление информационной политики правительства региона.

Как сказано в сообщении, за 2018 год из Ростовской области было экспортировано товаров на более чем $9 млрд, что на 32,4% больше, чем в 2017 году. Отмечается, что сейчас экспортеры региона взаимодействуют с представителями более чем 150 стран мира. Основу товарной структуры экспорта составляют продовольственные товары, минеральные продукты машиностроительная продукция, черные и цветные металлы и химическая продукция.

К 2024 году Ростовская область планирует увеличить экспорт несырьевых неэнергетических товаров до $8 млрд, объем экспорта продукции АПК до $7,7 млрд, промышленной продукции — до $3,9 млрд, услуг — до $320 млн, а также удвоить число экспортеров.

Кристина Федичкина