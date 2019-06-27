С начала 2019 года в дорожных авариях в Краснодаре погибло 45 человек

Общественный совет УМВД по Краснодару подвел итоги работы за второй квартал текущего года. На прошедшем накануне заседании были озвучены цифры по дорожно-транспортным происшествиям на территории города.

Так, по словам главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Краснодара Артура Иванова, с начала года на территории кубанской столицы было зарегистрировано 547 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 45 человек, и 651 человек получил различные травмы. Было совершено 204 наездов на пешеходов, 35 из которых по вине водителей с признаками опьянения. 58 наездов зарегистрировано с участием детей.

В числе прочего, члены Общественного попросили начальника городского ГИБДД проработать вопрос об увеличения времени для перехода пешеходами дороги на пересечении улиц Калинина и Академика Трубилина.

Василий Хитрых