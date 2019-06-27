Смольный не хочет строить новый зоопарк в черте города

Власти Петербурга склоняются к тому, чтобы не строить новый зоопарк в городской черте. Поскольку, согласно Генплану и правилам землепользования и застройки, зверинец можно разместить лишь в особых зонах, анализ показал, что делать это на территории Петербурга нецелесообразно по причине «особого статуса города как предмета исторической и культурной охраны». Об этом сообщается на официальной странице врио губернатора Петербурга Александра Беглова «ВКонтакте».

При этом официальный паблик господина Беглова напоминает, что ранее обсуждался вариант строительства зоопарка в Курортном районе, однако он не устроил комитет по инвестициям, который смутили большие затраты, потребовавшиеся бы для подготовки территории. «В настоящее время ведется работа по определению земельного участка для строительства нового зоопарка в соответствии со всеми необходимыми нормами»,— резюмировали в Смольном.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что новый петербургский зоопарк может появиться в Сестрорецке.