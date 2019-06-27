Челябинск вошел в десятку городов России с самым большим автопарком

Челябинск занял девятое место среди российских городов по количеству автомобилей в рейтинге, составленном агентством «Автостат». Как сообщают авторы исследования, в областном центре зарегистрировано 331 тыс. легковых машин.

Возглавляет список Москва, автопарк которой насчитывает 3,7 млн автомобилей, в топ-5 входят также Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Самара. Челябинск в рейтинге находится между Краснодаром (361 тыс. машин) и Воронежем (330 тыс.), занимающими восьмое и десятое места соответственно.

Всего, по данным агентства, в России насчитывается 43,5 млн легковых автомобилей.