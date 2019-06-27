Челябинский облизбирком повторно отказал в проведении референдума по возврату прямых выборов

Избирательная комиссия Челябинской области во второй раз отклонила заявку общественной организации «Открытая Россия» на регистрацию инициативной группы по проведению референдума о возврате прямых выборов глав городов и районов. Поводом стали ошибки в тексте. Об этом сообщил координатор «Открытой России» в Челябинске Денис Ибрагимов.

«Они нам отказали из-за того, что там было написано, что мы просим согласовать проведение “местного референдума в Челябинской области”, якобы надо написать просто “референдума Челябинской области”. Это все равно, как если бы мы подали заявление, а нам сказали, что где-то неправильно стоят запятые»,- сообщил Денис Ибрагимов. Он отметил, что юристы «Открытой России» будут обжаловать отказ облизбиркома в суде.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в марте избирательная комиссия Челябинской области уже отказывала «Открытой России» в проведении референдума по возврату прямых выборов в регионе. Денис Ибрагимов говорит, что ходатайство было отклонено также «по формальным основаниям».

Депутат челябинской гордумы от КПРФ Константин Нациевский в начале июня внес в представительный орган пакет документов о возврате прямых выборов главы Челябинска. Вопрос был отправлен на доработку. Председатель регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков оспаривает результаты выборов, в результате которых главой Челябинска стал Владимир Елистратов, в Советском районном и Челябинском областном судах.